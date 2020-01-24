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Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років законодавчо заборонений! Наслідки - втрата ліцензії
|Суспільство | 24-01-2020, 17:10
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Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що відповідно до статті 153 Закону України від 19.12.1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (далі – Закон № 481) забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
Відповідно до ст. 15 Закону № 481 ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження, зокрема, і в разі порушення вимог статті 153 Закону № 481 щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.
Ліцензія вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання письмового розпорядження про її анулювання.
На підставі зазначеного, управлінням контролю за обігом підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку Головного управління ДПС у м. Києві протягом 2019 року анульовано 63 ліцензії, в тому числі:
- 38 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
- 25 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
За аналогічний період 2018 року анульовано 32 ліцензії, в тому числі:
- 20 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
- 12 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.
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