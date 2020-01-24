У Львові затримали посадовців Головного управління Держпродспоживслужби області на отриманні хабарів Суспільство | 24-01-2020, 17:11 0 70





Ідеться про 56-річного керівника одного із управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та його 57-річну підлеглу – начальницю відділу, яких затримали у п’ятницю, 24 січня 2020 року у Львові.







Чоловіка спіймали у одному із ресторанів, а жінку – на вулиці неподалік роботи.







Як встановило слідство, посадовці вимагали та, зрештою, отримали 300 доларів США та 10 тисяч гривень неправомірної вигоди відповідно.







За ці кошти порушники обіцяли сприяння у видачі акту санітарно-епідеміологічного обстеження нежитлового приміщення, у якому потерпілі планували відкрити стоматкабінет.







Такі дії зловмисників кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).







Наразі прокурори готують повідомлення про підозри та клопотання до суду про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу.







За вчинене фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.







Реалізація здійснена спільно із слідчими Поліції Львівщини, за оперативного супроводу УСР у Львівській області, під процесуальним керівництвом Прокуратури.







Пресслужба Прокуратури Львівської області