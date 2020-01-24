|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Можливості Електронного кабінету для фізичних осіб
|Суспільство | 24-01-2020, 17:11
| 0 76
|
Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з метою забезпечення реалізації платниками податків своїх прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України, запроваджено безкоштовний сервіс Електронний кабінет, яким можна скористатись цілодобово.
Наразі в Електронному кабінеті для платників податків – фізичних осіб запроваджено онлайн доступ до відомостей про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (транспортні засоби, об’єкти нерухомості тощо), що надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів.
Користуючись сервісами Електронного кабінету, фізичні особи мають можливість сплатити податки та збори, перевірити стан розрахунків з бюджетом, подати Декларацію про майновий стан та доходи.
Також фізичні особи мають змогу сформувати та надіслати запити щодо отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та отримати відповіді на такі запити та іншу необхідну корисну інформацію.
Нагадуємо, вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.
Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Прокуратура підозрює ексочільника Жидачівської РДА у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки – вирубку лісів на 2 млн, а голову Ходорівської ОТГ – у розтраті майна...
|24-01-2020, 17:57
| >>>
|Що слід знати про вартість дарунків у 2020 році, яка не оподатковується...
|24-01-2020, 17:14
| >>>
|На 25 відсотків зросли надходження плати за землю до місцевих бюджетів на Львівщині у 2019 році...
|24-01-2020, 17:14
| >>>
|Платники міста Києва задекларували до сплати майже 4 млрд грн ПДВ...
|24-01-2020, 17:13
| >>>
|Особливості справляння екологічного податку у 2020 році...
|24-01-2020, 17:12
| >>>
|Можливості Електронного кабінету для фізичних осіб...
|24-01-2020, 17:11
| >>>
|У Львові затримали посадовців Головного управління Держпродспоживслужби області на отриманні хабарів...
|24-01-2020, 17:11
| >>>
|