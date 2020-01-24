Можливості Електронного кабінету для фізичних осіб Суспільство | 24-01-2020, 17:11 0 76



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з метою забезпечення реалізації платниками податків своїх прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України, запроваджено безкоштовний сервіс Електронний кабінет, яким можна скористатись цілодобово.

Наразі в Електронному кабінеті для платників податків – фізичних осіб запроваджено онлайн доступ до відомостей про об’єкти рухомого та нерухомого майна, які є об’єктами оподаткування (транспортні засоби, об’єкти нерухомості тощо), що надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів.

Користуючись сервісами Електронного кабінету, фізичні особи мають можливість сплатити податки та збори, перевірити стан розрахунків з бюджетом, подати Декларацію про майновий стан та доходи.

Також фізичні особи мають змогу сформувати та надіслати запити щодо отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та отримати відповіді на такі запити та іншу необхідну корисну інформацію.



Нагадуємо, вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів – кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.



