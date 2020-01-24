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Особливості справляння екологічного податку у 2020 році

Суспільство | 24-01-2020, 17:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що порядок справляння екологічного податку в 2020 році у порівнянні з 2019 роком не зазнав змін.
Так, базовий податковий (звітний) період для екологічного податку дорівнює календарному кварталу.
При цьому, платники екологічного податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № 715, і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів:
- за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах – за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
- за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк – за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Сплачується екологічний податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.
Тобто, граничними термінами подання податкових декларацій та сплати податкових зобов’язань з екологічного податку в 2020 році вважаються:
- за ІV квартал 2019 року – 10 лютого 2020 року, та 19 лютого 2020 року відповідно;
- за I квартал – 12 травня та 20 травня 2020 року відповідно;
- за ІІ квартал – 10 серпня та 19 серпня 2020 року відповідно;
- за ІІІ квартал – 9 листопада та 19 листопада 2020 року відповідно;
- за ІV квартал – 9 лютого та 19 лютого 2021 року відповідно.

Зверніть увагу. При заповненні декларації з екологічного податку слід враховувати наступне:

1. Особливості податкового адміністрування у 2020 році екологічного податку за викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря в частині викидів двоокису вуглецю не відрізняються від особливостей такого адміністрування у 2019 році.
З умовними прикладами розрахунку (обчислення) обсягів викидів двоокису вуглецю енергетичними установками від спалювання різних видів палива можна ознайомитись за посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/376987.html

2. З метою забезпечення ефективного контролю за розподілом коштів екологічного податку за викиди забруднюючих речовин (двоокису вуглецю) обов’язковим є складання платниками податку окремого додатка 1 до декларації, в частині зобов’язань за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю. З детальною інформацією з цього питання можна ознайомитись за посиланням: https://tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/ekologichniy-podatok/listi-dps/364954.html

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