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Платники міста Києва задекларували до сплати майже 4 млрд грн ПДВ
|Суспільство | 24-01-2020, 17:13
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У січні 2020 року платниками Головного управління ДПС у м. Києві задекларовано до сплати майже 4 мільярди гривень податку на додану вартість. Це на 800 мільйонів гривень, або на 23% більше ніж у грудні 2019 року, при майже незмінних обсягах оподатковуваних операцій.
Слід відмітити, що в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, обсяги реалізації на території України збільшилися лише на 7%, а нарахування податку на додану вартість зросли на 16%.
За рахунок проведеної роботи з підприємствами, податкова віддача по декларації за грудень 2019 року в порівнянні з листопадом 2019 року зросла майже на 0,5 відсоткових пункти, а у порівнянні з груднем 2018 року – на 0,2 відсоткових пункти та склала 2,51% і є найвищою по ГУ за останні три роки.
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