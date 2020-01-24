На 25 відсотків зросли надходження плати за землю до місцевих бюджетів на Львівщині у 2019 році Суспільство | 24-01-2020, 17:14 0 80



Протягом січня – грудня 2019 року платники податків-юридичні особи сплатили 1036 млн. грн. плати за землю до місцевих бюджетів на Львівщині, що на 13,3 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем - груднем 2018 року такі надходження зросли на 177,6 млн. грн., або майже на 25 відсотків (у січні – грудні – 828,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У грудні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини від підприємств надійшло 92,4 млн. грн., що на 12,6 відс. більше від запланованого. Проти грудня 2018 року надходження плати за землю збільшилися на 17,1 млн. грн., або на 22,7 відсотка (у грудні 2018 року – 75,3 млн. гривень).

