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Що слід знати про вартість дарунків у 2020 році, яка не оподатковується
|Суспільство | 24-01-2020, 17:14
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Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області інформують, що до оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) – у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (п.п. 165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу).
Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року – 4723 грн (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»).
Отже, з 01.01.2020 року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% лише та частина вартості подарунка, що перевищує 1180,75 грн.
Якщо вартість подарунка не перевищує 1180,75 грн, то його вартість не є об'єктом оподаткування.
У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ вартість подарунків відображається за ознакою доходу «160».
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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