Що слід знати про вартість дарунків у 2020 році, яка не оподатковується Суспільство | 24-01-2020, 17:14 0 150

Фахівці Головного управління ДПС у Закарпатській області інформують, що до оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань) – у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (п.п. 165.1.39 ст. 165 Податкового кодексу).

Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року – 4723 грн (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»).

Отже, з 01.01.2020 року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5% лише та частина вартості подарунка, що перевищує 1180,75 грн.

Якщо вартість подарунка не перевищує 1180,75 грн, то його вартість не є об'єктом оподаткування.

У Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ вартість подарунків відображається за ознакою доходу «160».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

