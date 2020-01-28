Землетрус у Туреччині забрав життя 38 осіб Суспільство | 27-01-2020, 09:31 0 98 Внаслідок землетрусу у турецькій провінції Елязиг загинули 38 людей. До лікарень звернулась понад одна тисяча осіб.



Джерело: "Анадолу"



Деталі: Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.



"В цілому до лікарень звернулося 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Число постраждалих становить 594 людини, на даний момент в лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації перебувало 34 людини, сьогодні це число знизилося до 13", – повідомив міністр.



Землетрус трапився 24 січня близько 9 години вечора за місцевим часом.



Нагадаємо:



25 січня повідомлялось, що через потужний землетрус на сході Туреччини загинули щонайменше 20 осіб, 1015 людей травмовано.