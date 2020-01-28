Бойовики вели вогонь біля ділянки розведення – ООС Суспільство | 27-01-2020, 09:33 0 105 26 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів відкривали вогонь. Внаслідок чого один військовий загинув та один отримав поранення. Ще один боєць загинув у результаті підриву на вибуховому пристрої. Також один український захисник був травмований.



Джерело: звіт ООС



Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї."



Деталі: Бойовики вели вогонь неподалік Красногорівки, Лебединського, Старогнатівки, Новогригорівки, Гнутово, Оріхового, Новотошківського, Кримського. Також ворог стріляв в районі ділянки розведення біля Богданівки



"Вчора, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та ще один отримав бойову травму", – повідомили в ООС.



Нагадаємо:



Про загибель двох та поранення ще двох військових штаб ООС повідомляв у вечірньому зведенні.