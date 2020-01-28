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Під кінець січня Україну припорошить мокрим снігом, хоч і без морозу

Суспільство | 27-01-2020, 09:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    
У більшості областей України до кінця місяця, за винятком 27 січня, очікується мокрий сніг чи дощ при плюсовій денній температурі.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 27 січня в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних та центральних областях місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла.

У Києві також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

У Київській області вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

28 січня у південних, більшості центральних, вдень також у східних областях та на Закарпатті, 29 січня в Україні дощ та мокрий сніг (в Карпатах та на Закарпатті вночі 29 січня значні опади).

Вітер південний з переходом у західній частині на західний, 7-12 м/с, 29 січня на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у південних областях 5-10° тепла; у Карпатах вночі і вдень 1-6° морозу.

У Києві і столичному регіоні хмарно. Без опадів, лише вдень 29 січня дощ та мокрий сніг. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень 29 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

30-31 січня у південних областях України без істотних опадів, на решті території мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-6° тепла. У Карпатах сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві і Київській області очікується мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.
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