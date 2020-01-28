Надходження єдиного податку від підприємств Львівщини до місцевих бюджетів зросли на понад 51 мільйон гривень у 2019 році Суспільство | 27-01-2020, 09:55 0 118









Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня - грудня 2019 року юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 317,1 млн. грн. єдиного податку, що на 15,7 відс. більше від запланованого. Проти січня - грудня 2018 року надходження цього податку зросли на 51,2 млн. грн., або на 19,3 відсотка.



У грудні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини від підприємств надійшло 10,9 млн. грн., що на 20,6 більше від запланованого. Проти грудня 2018 року надходження зросли на 2,2 млн. грн., або на 25,3 відсотка.