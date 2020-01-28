Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 27-01-2020, 09:55 0 125



Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.



Минулої доби інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 29,7 тисячі осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 7285 осіб та 800 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 5965 осіб та 995 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 5580 осіб та 1160 транспортних засобів;



«Гнутове» – 2400 осіб та 600 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 8535 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:



«Майорське» – 20/35; «Мар’їнка» – 0/75; «Новотроїцьке» – 30/30; «Гнутове» – 20/10.



У КПВВ «Новотроїцьке» прикордонники зафіксували випадок, коли громадянин намагався «домовитися» щодо безперешкодного перетину лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримали від прикордонників категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано представникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.