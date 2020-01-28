Розмір податкової соціальної пільги у 2020 році Суспільство | 27-01-2020, 11:25 0 300



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що у 2020 році прожитковий мінімум для працездатних осіб — 2 102 грн. Одночасно зі збільшенням прожиткового мінімуму для громадян відбулося збільшення розміру податкових соціальних пільг.



Податкова соціальна пільга (далі - ПСП) — це сума, на яку платник податку на доходи фізичних осіб має право зменшити суму свого загального місячного оподаткованого доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати. Граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга у 2020 році становить 2 940,0 грн. (2 102 × 1,4), це визначено пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України.



Податкова соціальна пільга у 2020 році становитиме такі розміри:



- базова 100 % (загальна) ПСП для будь-якого платника податку — 1 051,0 гривню;



- 150 % ПСП — 1 576,9 гривні;



- ПСП у розмірі 200 % — 2 102,0 гривні.



Повний перелік платників податків, які мають право на ПСП, визначено у пп.169.1.4 п. 169.1 ст.169 ПКУ. Для отримання податкової соціальної пільги працівник подає роботодавцю заяву та (за необхідності) копії документів, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1227 «Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги».