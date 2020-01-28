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ПРИКОРДОННИКИ В АЕРОПОРТУ ЛЬВОВА ВИЯВИЛИ ТУРКІВ ЯКІ НАМАГАЛИСЯ ПОТРАПИТИ ДО УКРАЇНИ ПО ЧУЖИХ ПІДРОБЛЕНИХ ПАСПОРТАХ
|Суспільство | 27-01-2020, 11:30
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У пункті пропуску «Львів-авіа» прикордонники Львівського загону виявили двох громадян Туреччини, які намагалися потрапити в Україну по чужих підроблених паспортних документах. Прибули іноземці рейсом «Стамбул - Львів» та надали на прикордонний контроль паспорти громадян Італії для виїзду за кордон. Однак під час поглибленої перевірки документів з використанням технічних засобів прикордонного контролю прикордонники встановили, що паспорти громадян Італії для виїзду за кордон підроблені. В ході проведення бесіди прикордонникам стало відомо, що ці особи є громадянами Республіки Туреччина.
По даному факту було проінформовано співробітників Нацполіції, а громадян Туреччини не пропущено через державний кордон та повернуто до країни прибуття.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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