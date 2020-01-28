Податкові перевірки у 2019 році на Львівщині: майже на 43 відсотки менше, донараховано у 5,5 раза більше, ніж у 2018 році. До бюджету надійшло 93,7 мільйона гривень Суспільство | 27-01-2020, 12:04 0 90





Як повідомили в управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Львівській області працівниками управління протягом січня-грудня 2019 року всього проведено 649 перевірок, що на 480 перевірок, або на 42,5 відс. менше, ніж у 2018 році (1129 перевірок).



Узгоджено результати 561 перевірки, що на 485 перевірок менше, ніж у минулому році (у січні-грудні 2018 року проведено 1046 узгоджених перевірок). Крім цього, у січні-грудні 2019 року проведено 726 фактичних перевірок.



За результатами проведених перевірок у січні-грудні 2019 року донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 1383 млн. грн., що на 1138 млн. грн., або в 5,5 раза більше, ніж протягом січня-грудня 2018 року (245 млн. грн.). Рівень узгодженості складає 46,7 відс. (середній рівень узгодженості по Україні станом на 01.12.2019 року склав 27,2 відсотка).



За результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 93,7 млн. грн., що на 2,0 млн. грн., або 2,1 відс. більше, ніж у січні-грудні 2018 року (91,7 млн. гривень).