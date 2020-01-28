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До прикордонників прийшло «… Різдво Козацьке»

Суспільство | 27-01-2020, 17:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    


Цінний, хоч і не матеріальний, подарунок - чудове різдвяне фентезі з козацьким духом – отримали нещодавно українські прикордонники. Охоронці рубежів отримали змогу переглянути фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» режисера Михайла Кострова, знятого на основі книги українського казкаря і сценариста Сашка Лірника. Стрічка лише недавно дебютувала в кінопрокаті.

Прикордонники отримали можливість насолодитися неповторним українським народним гумором, козацькою героїкою, українським фольклором і українською народною міфологією завдяки підтримці виконувачки обов’язки Голови Держкіно України Юлії Шевчук, волонтерки Сніжани Полянської, продюсера фільму Євгенія Д’яченка та всієї команди, яка працювала над стрічкою.

«У цій казці кожен знаходить своє. Військові – патріотичне виховання. Цю стрічку показують у військових підрозділах. Ми звернулися з листом до Держкіно України, яке підтримало компанію, і дало нам право на безкоштовні покази саме з цією метою», - розповіла в ефірі РадіоКордон директорка кінокомпанії «2016» Юлія Радостіна.

Зважаючи, що підрозділи Держприкордонслужби часто віддалені від великих кінотеатрів, цей подарунок був досить доречним. Адже, у перерві між патрулюванням на кордоні, на лінії розмежування чи виконанням інших службових завдань, правоохоронці мали змогу подивитися фільм, і причому не тільки з патріотичного обов’язку, а з справжньою цікавістю.

Наразі перегляди фільму у прикордонних підрозділах ще тривають (хоча дехто, навіть, передивився «хоругву» не один раз), але вже перші відгуки військовослужбовців є дуже позитивними.

«Мене у фільмі захоплює все - і різдвяний сюжет, і яскраві головні герої, і динамічність подій, і підлаштування казки, здавалось не сьогодення, однак до нинішніх подій, і особливий український гумор. Адже і ми на службі - вояки, а вдома - слухаємо і дружин, і тещ, виховуємо дітей, - говорить прикордонник Мукачівського загону прапорщик Володимир Лукашов. А головне, - цей фільм про те, чого саме треба досягати – в країні, в колі друзів та своєї родини. А ще цей фільм – про нашу гідність. Тому дуже дякую волонтерам. При нагоді подивлюся ще раз», - додав він.


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