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В Закарпатті розпочались масштабні заходи з детінізації зайнятості населення

Суспільство | 27-01-2020, 19:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    
В Закарпатті розпочались масштабні заходи з детінізації зайнятості населення

Про це сьогодні йшлося під час наради за участі представників Головного управління ДПС у Закарпатській області, Управління Держпраці у Закарпатській області, Закарпатського обласного центру зайнятості, Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, ПФУ в Закарпатській області, Закарпатської обласної ради профспілок.
Представники цих структур, відповідно до доручення Прем’єр-міністра України, під час першого етапу кампанії до 31 січня 2020 року сфокусують свої зусилля на роз’яснювальній роботі з суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, готельних послуг та організації харчування. Під час таких заходів роботодавцям розповідатимуть про неприпустимість допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин.
Посадовці обговорили практичні аспекти здійснення заходів щодо легалізації трудових відносин, зокрема шляхом безпосередніх візитів за місцем здійснення господарської діяльності.
Суб’єкти господарювання після таких роз’яснювальних візитів матимуть змогу добровільно оформити всіх працівників. В іншому випадку, після роз’яснювальних заходів, контролюючі органи знову навідаються до суб’єктів господарювання, з якими була проведена роз’яснювальна робота і у разі виявлення порушень, роботодавцям доведеться сплатити значні штрафи.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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