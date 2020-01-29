У Харкові трамвай смертельно травмував пішохода Суспільство | 28-01-2020, 08:58 0 95 У Харкові трамвай скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер.



Джерело: відділ комунікацій поліції Харківської області



Дослівно: "27 січня о 17:50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай № 23 скоїв наїзд на невстановленого пішохода, якому на вигляд 40-50 років."



Деталі: На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Наразі слідчий вирішує питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом.



Особа загиблого та обставини події встановлюються.