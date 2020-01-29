Суд розгляне справу чоловіка, який здійснив напад на 73-річну жінку на Львівщині Суспільство | 28-01-2020, 09:13 0 106



Спільно з правоохоронцями, Львівська місцева прокуратура №3 домоглись арешту в справі уродженця Луганщини, який напав, побив та викрав кошти у довірливої жінки.

Інцидент трапився 5 січня 2020 року у м. Львів.

Невідома особа зателефонувала до потерпілої та представилась її донькою, повідомила що потрапила у ДТП і попросила у жінки 10 тисяч доларів, які необхідно передати працівнику правоохоронних органів для врегулювання даної ситуації.

Налякана жінка одразу погодилась.

У це й ж день у дім потерпілої прийшов чоловік, який представився правоохоронцем та вимагав запрошену суму.

Потерпіла вже готова була віддати кошти але в останній момент попросила зловмисника пред'явити посвідчення, яке б підтверджувало дійсність його слів.

Злочинець зрозумів, що його обман викрито і напав на жінку. Наніс жертві кілька ударів кулаком в обличчя та вирвавши із рук кошти-втік.

Злодія затримали та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без альтернативи внесення застави.

Прокуратура Львівщини підписала повідомлення про підозру у злочині за ч.1 ст.187 КК України (розбій).

Санкція статті передбачає –7 років позбавлення волі

Пресслужба прокуратури Львівської області

