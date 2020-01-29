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Суд розгляне справу чоловіка, який здійснив напад на 73-річну жінку на Львівщині
|Суспільство | 28-01-2020, 09:13
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Спільно з правоохоронцями, Львівська місцева прокуратура №3 домоглись арешту в справі уродженця Луганщини, який напав, побив та викрав кошти у довірливої жінки.
Інцидент трапився 5 січня 2020 року у м. Львів.
Невідома особа зателефонувала до потерпілої та представилась її донькою, повідомила що потрапила у ДТП і попросила у жінки 10 тисяч доларів, які необхідно передати працівнику правоохоронних органів для врегулювання даної ситуації.
Налякана жінка одразу погодилась.
У це й ж день у дім потерпілої прийшов чоловік, який представився правоохоронцем та вимагав запрошену суму.
Потерпіла вже готова була віддати кошти але в останній момент попросила зловмисника пред'явити посвідчення, яке б підтверджувало дійсність його слів.
Злочинець зрозумів, що його обман викрито і напав на жінку. Наніс жертві кілька ударів кулаком в обличчя та вирвавши із рук кошти-втік.
Злодія затримали та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, без альтернативи внесення застави.
Прокуратура Львівщини підписала повідомлення про підозру у злочині за ч.1 ст.187 КК України (розбій).
Санкція статті передбачає –7 років позбавлення волі
Пресслужба прокуратури Львівської області
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