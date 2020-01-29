|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів
|Суспільство | 28-01-2020, 09:15
| 0 106
|
|Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах злочинів проти учасників "Революції гідності": Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.
Джерело: Адвокатська дорадча група, Hromadske
Дослівно: "Добрі новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській 20.02.2014 р.
Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом, Генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив групу".
Деталі: При цьому Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисників "беркутівців" на ухвалу Святошинського райсуду про відвід "фейкових прокурорів". Така ухвала про відвід не оскаржується.
Передісторія:
У грудні 2019 року Рябошапка замінив групу прокурорів у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві, здійснені під час акцій протесту в лютому 2014 року.
Нова група прокурорів, яку призначили замість Донського, Земського та Симонова, сприяла звільненню п’ятьох обвинувачених у цій справі колишніх "беркутівців" для їхньої участі в обміні утримуваними з так званими "Л/ДНР".
14 січня суд задоволення відвід нової групи прокурорів.
|
|