У справи Майдану повернули попередній склад прокурорів Суспільство | 28-01-2020, 09:15 0 106 Генеральний прокурор Руслан Рябошапка повернув попередній склад прокурорів у справах злочинів проти учасників "Революції гідності": Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.



Джерело: Адвокатська дорадча група, Hromadske



Дослівно: "Добрі новини з Офісу генерального прокурора. Змінено групу прокурорів у справі по вбивствам на вул. Інститутській 20.02.2014 р.



Після задоволення відводу фейковим прокурорам 14.01.2020 Святошинським районним судом, Генеральний прокурор 27.01.2020 своєю постановою повернув "оригінальний" склад групи прокурорів - Олексія Донського, Ігоря Земского, Яніса Симонова і підсилив групу".



Деталі: При цьому Апеляційний суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисників "беркутівців" на ухвалу Святошинського райсуду про відвід "фейкових прокурорів". Така ухвала про відвід не оскаржується.



Передісторія:



У грудні 2019 року Рябошапка замінив групу прокурорів у справі про розстріли на вулиці Інститутській у Києві, здійснені під час акцій протесту в лютому 2014 року.

Нова група прокурорів, яку призначили замість Донського, Земського та Симонова, сприяла звільненню п’ятьох обвинувачених у цій справі колишніх "беркутівців" для їхньої участі в обміні утримуваними з так званими "Л/ДНР".

14 січня суд задоволення відвід нової групи прокурорів.