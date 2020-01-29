Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 28-01-2020, 09:50 0 131



Усі КПВВ на лінії розмежування відкрились вчасно.



Минулої доби обсяг пасажиро-транспортного потоку зріс. Загалом через КПВВ прослідувало 35,7 тисячі осіб та 4 тисячі транспортних засобів:



«Майорське» – 8700 осіб та 960 транспортних засобів;



«Мар’їнка» – 7090 осіб та 1220 транспортних засобів;



«Новотроїцьке» - 7025 осіб та 1300 транспортних засобів;



«Гнутове» – 2700 осіб та 570 транспортних засобів;



«Станиця Луганська» – 10255 осіб.



Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/35; «Мар’їнка» – 0/70; «Новотроїцьке» – 20/35; «Гнутове» – 15/10.



Учора прикордонники Донецького загону під час контрольно-перевірочних заходів у КПВВ «Гнутове», використовуючи спеціальні бази даних, виявили авто, яке перебувало у розшуку. Водія та транспортний засіб передали представникам Національної поліції України для прийняття відповідного правового рішення.



Крім того, в КПВВ «Майорське» та «Новотроїцьке» громадяни України пропонували прикордонникам за гроші вирішити питання про безперешкодний перетин лінії розмежування. Від прикордонників особи отримали категоричні відмови. Громадян та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передали співробітникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.