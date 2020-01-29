З 03 січня 2020 року нові рахунки для сплати податків, зборів та єдиного внеску. Змінився розмір єдиного податку для фізичних осіб-підприємців Суспільство | 28-01-2020, 11:25 0 92







Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 03 січня 2020 року слід застосовувати нові рахунки для сплати податків і зборів, а також єдиного внеску.



Усі реквізити рахунків можна дізнатися на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області ‒ https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.



З 01 січня 2020 року мінімальна заробітна плата складає 4723 грн., а прожитковий мінімум – 2102 гривні.



Єдиний податок для фізичної особи-підприємця 2 групи – 944,60 грн. на місяць, для фізичної особи-підприємця 1 групи – 210,20 гривень.



Мінімальна місячна сума єдиного внеску для усіх фізичних осіб-підприємців – 1039,06 гривні.