Набір антиквара. На кордоні виявили ікону, Біблію та збірку Скотта Суспільство | 28-01-2020, 11:25 0 112 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Yvn6hvCpD-





Перевізника старовини зупинили в пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією.



Близько опівночі чоловік прибув за кермом мікроавтобуса «Mercedes» на виїзд з країни. Під час спільних заходів прикордонників Чернівецького загону спільно з представниками СБУ та митниці було виявлено предмети старовини, які, можливо, мають культурно-історичну цінність.



30-річний тернополянин віз старовинну ікону, Біблію, а також збірку Вальтера Скотта, датовану 1894 роком, в картонній коробці багажного відділення автомобіля.



Наразі «багаж», який мав доїхати до Великобританії, вилучено та передано на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності.



Нагадаємо, кілька днів тому з подарунками до Туманного Альбіону їхав ще один житель Тернополя. Прикордонники Чернівецького загону у взаємодії зі співробітниками СБУ та митниці запобігли вивезенню артефактів також через пункт пропуску «Порубне». Тоді 28-річний тернополянин перевозив в автомобілі «Mercedes» близько 50 предметів старовини. Наконечники до стріл та списів, різноманітні ножі та інші предмети старовини вилучено встановленим порядком.



Археологічні знахідки, які, скоріше за все, є культурним надбанням України, вдалось виявити завдяки випереджувальній інформації співробітників оперативних підрозділів Західного регіонального управління.