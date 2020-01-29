НА БУКОВИНІ ВИЯВИЛИ ПРЕДМЕТИ СТАРОВИНИ СЕРЕД ЯКИХ Й ЗБІРКА ВИДАНЬ ВАЛЬТЕРА СКОТТА Суспільство | 28-01-2020, 11:32 0 97



Вчора близько півночі, 27січня, в пункті пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, спільною міжвідомчою групою з-поміж прикордонників Чернівецького загону, співробітників СБУ та митниці виявлено предмети старовини, які можливо мати культурно-історичну цінність.

Старовинну ікону та Біблію, а також збірку шотландського письменника сера Вальтера Скотта, датовану 1894 роком, прикордонники виявили в автомобілі марки «Mercedes», який поглиблено оглядали спільно з працівниками митниці та СБУ.

Предмети знаходилися в картонній коробці багажного відділення автомобіля, яким до Великобританії прямував 30-річний тернополянин.

Старовинні книги та ікону вилучено та передано на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності.







Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону



