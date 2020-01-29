Стартувала кампанія декларування доходів громадян ‒ 2020 на Львівщині. Перші підсумки Суспільство | 28-01-2020, 13:16 0 95





Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області, станом на 24.01.2020, до податкових органів області громадянами подано 310 декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано 43030,8 тис. гривень податків.



Громадяни, які одержали доходи у 2019 році та зобов’язані їх задекларувати, подали 167 декларацій.



Сума задекларованих ними доходів становить 20353,00 тис. гривень.



Задекларовано до сплати податок на доходи фізичних осіб в сумі 1078,8 тис. гривень та військовий збір в сумі 200,2 тис. гривень.



Найбільшу кількість з поданих декларацій:



- 36 ‒ подано громадянами, які отримали спадщину від членів сім’ї не першого та другого ступеня споріднення. Сума задекларованого доходу складає 11627,9 тис. грн. До сплати податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) ‒ 550,6 тис. грн. та військового збору ‒ 151,5 тис. гривень;



- 13 ‒ подано громадянами, які одержали доходи від здавання майна в оренду на суму 387,6 тис. грн. До сплати ПДФО 17,4 тис. грн. та військового збору ‒ 1,5 тис. гривень;



- 17 ‒ подано громадянами, які одержали дохід від продажу рухомого та нерухомого майна на суму 8337,5 тис. гривень;



- 4 громадянина задекларували одержані доходи в сумі понад 1 млн. гривень. Сума задекларованих доходів становить – 9288,3 тис. гривень. До сплати ПДФО 296,4 тис. гривень та військового збору ‒ 24,7 тис. гривень.



Для отримання податкової знижки подано 143 декларації. Сума до повернення становить 492,5 тис. гривень.