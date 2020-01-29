Порядок внесення змін до ліцензії на оптову торгівлю алкоголем або тютюном Суспільство | 28-01-2020, 13:19 0 95

В Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують, що відповідно до ст. 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами і доповненнями у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного суб’єкта господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання (у тому числі іноземному суб’єкту господарювання, який діє через свої зареєстровані постійні представництва) ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Для отримання ліцензії, оформленої на новому бланку, суб’єктом господарювання подаються:

- заява (довільної форми);

- документи, що підтверджують зміну відомостей.

Довідково: з інформаційними картками адміністративних послуг «Видача ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту)», «Видача ліцензії на право оптової торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)», «Видача ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами», що надаються органами Державної податкової служби України, можна ознайомитись, клікнувши ТУТ.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

