Про валютні операції та податок на прибуток підприємств. Столичні податківці долучилися до семінару АППУ Суспільство | 28-01-2020, 13:27 0 99



З метою формування податкової культури та підвищення рівня добровільної сплати податків для членів Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» проводяться різні масово-роз’яснювальні та просвітницькі заходи.

Так, сьогодні, відбувся безкоштовний семінар для платників податків – членів Асоціації. До роз’яснень податкового спрямування долучились провідні фахівці Головного управління ДПС у м. Києві.

Про податок на прибуток підприємств, а саме щодо оновленої форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств, типові помилки, порядок їх виправлення, а також нюанси заповнення декларації, розповіла начальник відділу камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток Наталія Капустіна.

З лекцією на тему: «Валютні операції» виступив Олександр Одрінський - начальник відділу перевірок міжнародних операцій у сфері матеріального виробництва. У ході виступу, Олександр Юрійович розповів про основні положення валютного законодавства. Також обговорювалися питання щодо відміни ліцензій на здійснення валютних операцій, збільшення кількості днів для терміну розрахунків у сфері ЗЕД, мінімальних граничних сум операцій з експорту та імпорту товарів.

Наприкінці семінару фахівці податкової надали відповіді на всі питання слухачів семінару.

Столичне управління ДПС переконане, інформація щодо податкових новацій під час семінару для членів Асоціації буде корисною та стане у нагоді під час практичного застосування.



