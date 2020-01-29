На Львівщині триває інформаційно-роз’яснювальна кампанія з питань легалізації зайнятості населення Суспільство | 28-01-2020, 14:50 0 92

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до доручення № 2313/0/1-20, наданого Прем’єр-міністром України 22 січня 2020 року відповідним контролюючим органам та органам місцевого самоврядування, на Львівщині вживаються заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості населення у сфері торгівлі, тимчасового розміщення та організації харчування.



На виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України, 23 січня 2020 року проведено спільну міжвідомчу нараду за участю представників Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, за результатами якої затверджено План проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань легалізації зайнятості населення на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20.



Відповідно до затвердженого плану заходів вищезазначеними органами розпочато масштабну інформаційно - роз’яснювальну кампанію щодо неприпустимості використання роботодавцями праці неоформлених належним чином найманих працівників.



В межах інформаційної кампанії заплановано проведення семінарів, нарад, лекцій, відвідування суб’єктів господарювання тощо.