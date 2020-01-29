Подвійний контроль дав результат Суспільство | 28-01-2020, 20:14 0 75



За результатами переогляду транспортного засобу виявлено товар, який перевищує неоподатковану норму переміщення через митний кордон України.



В пункт пропуску «Грушів-Будомєж» смугою руху «зелений коридор» прибув мікроавтобус «Volkswagen LT» під керуванням громадянина України. Під час митного оформлення автоматизована система аналізу та управління ризиками не згенерувала додаткових форм контролю. Відтак автомобіль був оформлений. Однак працівники управління запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил Галицької митниці Держмитслужби здійснили його переогляд. За його результатами в конструктивних порожнинах авто виявлено таблетки для собак, препарати проти інфекцій, концентрати для приготування емульсій. Загалом понад 140 упаковок ветеринарних препаратів.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар та автомобіль вилучено.



