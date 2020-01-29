Новий порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування Суспільство | 28-01-2020, 20:15 0 77



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що з 1 лютого 2020 року починає діяти новий Порядок зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 (далі – Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН).

Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН визначає механізм зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), організаційні та процедурні засади діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН.

Так, Порядком зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, зокрема, встановлені:

- Критерії ризиковості платника податку на додану вартість (додаток 1);

- Перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку на додану вартість (додаток 2);

- Критерії ризиковості здійснення операцій (додаток 3);

- форма Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку (додаток 4);

- Таблиця даних платника податку на додану вартість (додаток 5);

- форма Рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 6);

- форма Рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість (додаток 7).

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165 також затверджено Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, який визначає механізм розгляду скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок розгляду скарги), що надасть платникам податків можливість адміністративного оскарження всіх рішень про відмову реєстрації податкової накладної, та сприятиме прискоренню врегулювання досудових спорів.

Порядком розгляду скарги, зокрема, визначено форми:

- Скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (додаток 1),

- Заяви про відкликання скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (додаток 2)

- Рішення за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (додаток 3).



