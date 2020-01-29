Приймаєте на роботу працівника - повідомте податкову Суспільство | 28-01-2020, 22:22 0 75





Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Повідомлення подається одним із таких способів:

- засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Нагадуємо, що Порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413.

Звертаємо увагу, за використання праці найманих працівників з порушенням трудового та податкового законодавства, передбачена кримінальна, адміністративна, дисциплінарна відповідальність.



