29 січня 2020 року – останній день сплати юридичними особами авансового внеску за ІV квартал 2019 року податку на нерухоме майно та транспортного податку Суспільство | 28-01-2020, 22:23 0 45





Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 29 січня 2020 року останній день сплати юридичними особами авансового внеску за ІV квартал 2019 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Згідно підпункту 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 розділу ХІІ Податкового кодексу України юридичні особи сплачують відповідний податок авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

29 січня 2020 року є також останнім днем сплати юридичними особами авансового внеску за ІV квартал 2019 року транспортного податку.

Нагадуємо, транспортний податок сплачується юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (підпункт 267.8.1 пункту 267.8 статті 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України.



