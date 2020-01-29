Рідні українського моряка повідомляють про його зникнення Суспільство | 29-01-2020, 02:09 0 70 З борта іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.



Джерело: Фонд допомоги морякам "Ассоль"



Дослівно: "До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борта судна у п'ятницю, 24 січня. Точно відомий менеджер — компанія Green Reefers (Норвегія)".



Деталі: "Ассоль" звернувся за підтримкою до дипломатичної служби України та, як повідомляється, "надає правову підтримку рідним".