|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Рідні українського моряка повідомляють про його зникнення
|Суспільство | 29-01-2020, 02:09
| 0 70
|
|З борта іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.
Джерело: Фонд допомоги морякам "Ассоль"
Дослівно: "До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борта судна у п'ятницю, 24 січня. Точно відомий менеджер — компанія Green Reefers (Норвегія)".
Деталі: "Ассоль" звернувся за підтримкою до дипломатичної служби України та, як повідомляється, "надає правову підтримку рідним".
|
|