На Донбасі бойовики 12 разів обстріляли українських військових, двоє бійців постраждали Суспільство | 29-01-2020, 09:16 0 98 Окупанти ведуть обстріл із заборонених Мінськими домовленостями мінометів.





За минулу добу, 28 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook. Читайте також Відомий французький письменник побував у зоні ООС (фото) Чотири обстріли по наших позиціях було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: двічі поблизу Лебединського – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 20 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; неподалік Березового – з гранатометів різних систем; поряд з Василівкою – зі стрілецької зброї. Вісім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; в районі населеного пункту Оріхове – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; чотири рази поряд з Новотошківським – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 26 мін, з 82-мм міномету - 5 мін, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поруч з Троїцьким - з автоматичних станкових гранатометів. Вчора у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали бойові поранення. Як повідомляв УНІАН, впродовж 27 січня бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил учора не було.

