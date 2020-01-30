Українців попередили про ураган і сніг до 30 см Суспільство | 29-01-2020, 09:24 0 538 Через ускладнення погодних умов очікується порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг країни.

В Україні 29 січня оголошено штормове попередження: очікується значний сніг та хуртовини. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Укргідрометцентру.



У ДСНС зазначають, що ускладнення погодних умов відповідає І рівню небезпеки, що спричиняє спотворення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Зокрема, в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (II рівень небезпеки).



Зазначається, що сьогодні помірний сніг, а вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (в Закарпатській області значний дощ з мокрим снігом), приріст сніжного покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.



У західних, північних, Полтавській і Харківській областях мокрий сніг, утворення нестійкого снігового покриву висотою 3-10 см; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця.



Разом з тим, сьогодні і завтра в Україні пориви вітру 15-20 м/с. По Києву і Київській області сьогодні вранці туман, видимість 200-500 м.



Крім того, в прес-службі Укравтодору повідомили, що сьогодні з ранку в північних, центральних і південних областях спостерігається туман, на сході країни невеликий дощ. У західних областях дощ з мокрим снігом при плюсовій температурі. Середня температура повітря -1 + 4.



На перевалах Івашківський, Орявський, Торунський випадає сильний сніг, де вже випало до 10-15 см. На Ужоцькому, Яблунецькому, Вишківському невеликий сніг до 5 см., на інших перевалах йде дощ при плюсовій температурі.



Нагадаємо, що метеорологічна зима в Києві так і не наступила. Обсерваторія ім. Срезневського порівняла нинішні температурні показники з температурою сто років тому. Денна температура в цей день в 1919 році становила -5,4°С.