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У Чилі через повені оголосили надзвичайний стан
|Суспільство | 29-01-2020, 09:27
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|Проливні дощі, які призвели до розливу річок і сходження обвалів, почалися в регіоні в середині січня.
Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у вівторок, 28 січня, про введення надзвичайного стану через повінь в п'яти комунах в регіоні Атакама, розташованому на півночі країни. Про це повідомляє місцевий телеканал 24 Oras.
"Можливо, дощі триватимуть, тому ми хочемо вжити спеціальних заходів. У зв'язку з цим я оголошую режим катастрофи в цих комунах, щоб мати можливість направити туди всі ресурси для допомоги постраждалим", - сказав він.
Проливні дощі, які призвели до розливу річок і сходження обвалів, почалися в регіоні в середині січня. "На жаль, загинула одна людина. І все ще є люди, які зникли безвісти", - сказав Піньєра.
Стихією пошкоджені або знищені близько 100 будинків. У деяких населених пунктах проводилася евакуація.
Раніше повідомлялося, що в результаті повені і зсувів у районі столиці Індонезії Джакарти загинула щонайменше 21 особа.
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