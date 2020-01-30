У Чилі через повені оголосили надзвичайний стан Суспільство | 29-01-2020, 09:27 0 104 Проливні дощі, які призвели до розливу річок і сходження обвалів, почалися в регіоні в середині січня.

Президент Чилі Себастьян Піньєра оголосив у вівторок, 28 січня, про введення надзвичайного стану через повінь в п'яти комунах в регіоні Атакама, розташованому на півночі країни. Про це повідомляє місцевий телеканал 24 Oras.



"Можливо, дощі триватимуть, тому ми хочемо вжити спеціальних заходів. У зв'язку з цим я оголошую режим катастрофи в цих комунах, щоб мати можливість направити туди всі ресурси для допомоги постраждалим", - сказав він.



Проливні дощі, які призвели до розливу річок і сходження обвалів, почалися в регіоні в середині січня. "На жаль, загинула одна людина. І все ще є люди, які зникли безвісти", - сказав Піньєра.



Стихією пошкоджені або знищені близько 100 будинків. У деяких населених пунктах проводилася евакуація.



Раніше повідомлялося, що в результаті повені і зсувів у районі столиці Індонезії Джакарти загинула щонайменше 21 особа.