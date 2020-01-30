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Єврокомісія планує вилучити з обігу монети в один і два євроценти - ЗМІ
|Суспільство | 29-01-2020, 09:30
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|У Єврокомісії збираються оголосити про намір вилучити з обороту монети номіналом один і два центи. Це - частина робочої програми Єврокомісії, яку представлять 29 січня, пише видання Süddeutsche Zeitung.
У Європейській Комісії планують вилучити з обігу одно- і двоцентові монети. Відповідна пропозиція міститься в робочій програмі Єврокомісії, яку представлять у Брюсселі у середу, 29 січня, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.
Джерело: Українська служба DW
Ідея вилучити монети в один і два центи міститься в одному з пунктів переліку ініціатив щодо зменшення бюрократії і називається "пропозиція про єдині правила округлення".
В країнах ЄС округляють ціни до п'яти євроцентів
При цьому Єврокомісія посилається на звіт від 2018 року, в якому зазначається, що дедалі в більшій кількості країн ЄС почали округляти суми до п'яти євроцентів при формуванні цін. У Єврокомісії стверджують, що ці зміни зменшать витрати та зусилля, пов'язані з виготовленням, підрахунком та транспортуванням монет.
Також у звіті посилаються на результати щорічних опитувань Єврокомісії, у яких зазначається, що "наразі в жодній країні немає більшості для збереження цих двох монет".
Водночас, вже є противники цієї пропозиції. Зокрема європарламентар Маркус Фербер (Markus Ferber) виступив проти вилучення цих монет.
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У свою чергу, речниця Єврокомісії не прокоментувала Süddeutsche Zeitung інформацію про ініціативу щодо вилучення одно- і двоцентових монет з обігу.
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