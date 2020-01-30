Близько 40 тисяч сирійців за добу стали біженцями Суспільство | 29-01-2020, 09:32 0 108 В останні дні мирні жителі масово залишають південь і південний схід провінції Ідліб через обстріли армією Асада.





Протягом останніх 24 годин близько 40 000 мирних жителів сирійської провінції Ідліб на північному заході країни залишили свої будинки через обстріли армії Асада і російської авіації. Про це повідомляє Анадолу.



За інформацією місцевих правозахисників, в останні дні сирійці масово залишають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо.



"За останні 24 години свої будинки в районах бойових дій на північному заході Сирії залишили ще 39 377 осіб. Населення в масовому порядку тікає зі своїх будинків на тлі постійних обстрілів та авіаударів армії Башара Асада і ВКС Росії", - йдеться в повідомленні.



Також відомо, що жителі населених пунктів зони деескалації біжать в порівняно безпечні райони на кордоні з Туреччиною. Всього кількість внутрішньо переміщених осіб в Сирії з початку листопада минулого року досягла 541 тисячу осіб.



Раніше повідомлялося, що в Сирії внаслідок авіаударів загинули щонайменше 40 людей. Під Алеппо загинули сім'я з восьми осіб, шестеро з яких були дітьми. Ще дев'ять мирних жителів убито в провінції Ідліб.



А минулого тижня США розгорнули російський військовий конвой в Сирії. Військові РФ прямували у бік нафтового родовища.