(ВІДЕО) Німеччина передала українським прикордонникам оснащення для Центру перевірки документів Суспільство | 29-01-2020, 11:00 0 87 ВІДЕО: https://youtu.be/yayQ_SyYDG8











Офіційна церемонія передачі Держприкодонслужбі обладнання для поглибленого вивчення документів відбулася учора, 28 січня, в аеропорту «Бориспіль».



Міжнародну допомогу на майже 140 тисяч євро отримано в рамках двостороннього співробітництва прикордонних відомств України та Німеччини.



Зокрема, Федеральна поліція Німеччини передала Державній прикордонній службі України відеоспектральні компаратори, мікроскопи, комп’ютерну техніку та інші прилади, що будуть використовуватися у Головному експертно-криміналістичному центрі відомства для вивчення паспортних документів та виявлення різного роду підробок.



«Впевнено можу сказати, що співробітництво між Державною прикордонною службою України та Федеральною поліцією Німеччини протягом довгих років успішно розвивається та має добру багаторічну історію. І сьогоднішня подія є гарним прикладом та результатом співпраці наших відомств!», - сказав у своїй промові Перший заступник Голови Держприкордонслужби України Володимир Нікіфоренко.



Завдяки отриманому обладнанню прикордонники завершили перший етап технічного оснащення Головного експертно-криміналістичного центру Держприкордонслужби приладами експертного рівня для проведення перевірки документів. Це дозволить в подальшому створити на базі цього центру Національний контактний пункт перевірки автентичності паспортних документів та сприятиме його інтеграції до системи експертних служб прикордонних органів європейських держав.



Офіцер зв’язку Федеральної поліції Німеччини Франц Вебер у свою чергу зазначив: «Хотів би відмітити, що у порівнянні із минулими роками наша співпраця набирає дещо іншого стилю. Для мене важливо, щоб у прикордонників залишалось те, з чим би вони могли працювати та що використовували б щодня».





