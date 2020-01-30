У 2019 році за результатами роботи управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Львівській області, відшкодовано державі 1449 тисяч гривень збитків за кримінальними правопорушеннями Суспільство | 29-01-2020, 14:40 0 84









Як повідомили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Львівській області протягом 2019 року на виконання покладених функцій і завдань вживалися заходи щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень.



Протягом 12 місяців 2019 року проведено дослідження фінансово-господарської діяльності платників податків та складено 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, з яких 24 – з ознаками кримінальних правопорушень у сфері публічних закупівель. Матеріали досліджень передані в правоохоронні органи для розгляду та прийняття рішення.



За результатами розгляду правоохоронними органами вказаних матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 18 кримінальних правопорушень, з яких:



12 – за предикатними злочинами (суспільно небезпечні протиправні діяння, що передували легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних злочинним шляхом), загальна сума встановлених збитків – 19078 тис. гривень;



6 – за іншими статтями Кримінального кодексу України.



Внаслідок вжитих організаційних та практичних заходів відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями на суму 1449 тис. гривень.