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Антикорупційна політика у дії – «скарбничка» 2019-го

Суспільство | 29-01-2020, 14:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    




Експертиза 26 проєктів нормативно-правових актів МВС України, закріплення сталої мотивації персоналу до доброчесності, напрацювання та впровадження інституціональних антикорупційних механізмів у діяльності посадових осіб усіх рівнів – це лише деякі інструменти Держприкордонслужби у боротьбі з корупцією упродовж минулого року.

За 2019 рік Держприкордонслужба реалізувала відомчу Антикорупційну програму, створила підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції.

В рамках пілотних проєктів «Нове обличчя кордону» та «Нове обличчя керівного складу» в органах Держприкордонслужби проведено майже 250 опитувань особового складу із застосуванням поліграфа.

Відомство, за сприяння Консультативної місії ЄС, розробило та виготовило методичний посібник «Кордон без корупції», що був розповсюджений серед персоналу Держприкордонслужби.

Ще одним дієвим інструментом протидії корупції стало створення механізму для подання заяв громадянами, у т.ч. анонімних, про порушення антикорупційного законодавства через новостворену електронну форму на відомчому вебсайті.

Істотно активізувалася робота підрозділів внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби. За рік затримано 30 військовослужбовців за зловживання службовим становищем та сприяння протиправній діяльності на кордоні. Затримано також 25 членів злочинних груп у момент передачі коштів військовослужбовцям за сприяння у протиправній діяльності.

Зрештою, комплекс антикорупційних заходів позначився на роботі усього персоналу відомства. Так, упродовж минулого року в підрозділах охорони кордону прикордонники припинили понад 580 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 2 млн грн.

Ефективність боротьби із корупцією серед прикордонників засвідчує й інша статистика. Зокрема, за минулий рік зафіксовано 114 спроб протиправного впливу на військовослужбовців: 28 випадків застосування насильства, 58 фактів створення перешкод у виконанні службових обов’язків, 10 фактів пошкодження майна військовослужбовців, 18 фактів погроз фізичного насильства відносно військовослужбовців).

Охоронці кордону надіслали повідомлення про виявлені правопорушення для внесення відомостей до ЄРДР у 360 випадках. Для порівняння у 2018 році – 240. 73% цих повідомлень саме корупційної спрямованості.

Були проведені дослідження громадської думки населення і подорожуючих стосовно корупції в пунктах пропуску через кордон і в прикордонних районах. Анонімним експрес-опитуванням охоплено 42 675 осіб, які перетинали державний кордон. За результатами опутування встановлено, що більшість подорожуючих позитивно оцінюють якість здійснення пропускних операцій та культуру поведінки українських прикордонників. Також відмічається якісна робота прикордонників (швидкість, безпекова складова, культура та комфортабельність оформлення) та високий рівень довіри громадян до Держприкордонслужби. Та разом з цим, за результатами опитування встановлено, що 320 осіб (0,75%) повідомили, що зустрічалися з проявами корупції на кордоні; у 46 громадян (0,1%) прикордонники вимагали хабар, а 24 подорожуючих (0,05%) особисто давали хабарі прикордонникам.

Держприкордонслужба залишається відкритою для спільного викорінення корупції. Тож якщо ви маєте інформацію про факт корупції, можете сповістити про це за допомогою засобів електронного зв’язку dovira@dpsu.gov.ua, а також за телефонами відомчої служби «Довіра» 15-98; (044) 527-63-63; 0-800-218-808. Окрім того на Інтернет ресурсі https://dpsu.gov.ua/ua/zapobigannya-korupciyi Ви можете натиснути інтерактивну кнопку ПОВІДОМИТИ ПРО ФАКТ КОРУПЦІЇ.

У 2019 році викривачі надіслали 70 (14 – анонімні) інформаційних повідомлень на гарячу лінію служби «Довіра». 26 повідомлень надійшли у формі звернень громадян, 8 з них – через Контактний центр Держприкордонслужби.
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