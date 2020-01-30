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Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього для мешканців Львівщини

Суспільство | 29-01-2020, 15:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 89 89    


Головне управління ДПС у Львівській області на виконання вимог доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20 та Плану проведення інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань легалізації зайнятості населення на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 № 2313/0/1-20, затвердженого на спільній міжвідомчій нараді Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, Головного управління Держпраці у Львівській області, Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, Головного управління Пенсійного фонду у Львівській області, Львівського обласного центру зайнятості та Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області інформує про наступне.
Відповідно до Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-ІX ,,Про Державний бюджет України на 2020 рік” мінімальна заробітна плата з 01 січня 2020 року становить 4 723 гривні.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь -якою системою оплати праці.
З метою дотримання вимог законодавства України, а саме Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» та Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з 01 січня 2020 року роботодавцям слід врахувати наступне.
Згідно із статтею 31 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці», із змінами та доповненнями, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.
За фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю України передбачено фінансову відповідальність у розмірі 30 мінімальних заробітних плат –141 690 гривень.
Відповідно до ст.8 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», якщо працівник за місяць отримує дохід, розмір якого не перевищує рівня мінімальної заробітної плати і при цьому він оформлений за основним місцем праці, єдиний соціальний внесок розраховується, як добуток мінімальної заробітної плати, встановленої законом на ставку єдиного внеску. У 2020 році – це 1039,06 гривень (4 723 грн. * 22 відсотки).
Згідно з п. 127.1 ст.127 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ, із змінами та доповненнями, ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, ‒ тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.
Враховуючи наведене вище, Головне управління ДПС у Львівській області просить врахувати зміни до чинного законодавства в частині оплати праці та оформлення трудових відносин з найманими працівниками.
Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.
Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.
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