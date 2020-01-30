На Львівщині обговорили розширення програми «Змінимо країну разом» за участі чотирьох областей Суспільство | 29-01-2020, 16:12 0 95

Сьогодні, 29 січня, на Львівщині за участі делегацій з Луганської, Донецької та Івано-Франківської областей, керівництва Львівської обласної ради та ОДА, профільних департаментів під час круглого столу обговорили план заходів щодо реалізації Меморандуму про співпрацю в рамках Програми «Змінимо країну разом», що передбачає розширення території Програми.



«Уже понад три роки у нас працюють освітні, культурні та медійні обміни між Львівською та Луганською областями. Цього року до цієї ініціативи ми хочемо долучити ще дві області – Донецьку та Івано-Франківську. Бажання з обох сторін є, тому на сьогоднішньому зібранні ми продемонстрували той досвід співпраці, який ми уже маємо, - зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. - Відтепер у нас роботи вдвічі більше, відтак очікуємо ще більше нових цікавих спільних проектів уже за участі чотирьох областей. Зшиваємо країну разом. Впевнений, нам усе під силу».



Також за круглим столом обговорили досвід реалізації проєктів у рамках конкурсів освітніх, культурних та медійних обмінів у межах вищезазначеної програми, проєкт «Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти» в рамках Програми підтримки секторальної політики – підтримки регіональної політики України та екологічну політику Львівської та Донецької областей: досягнення та перспективи.



Варто зауважити, що участь в нараді також взяли:

- заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Іван Собко;

- заступниця голови Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації Катерина Безгинська;

- заступниця голови Донецької обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації Юлія Костюніна;

- в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів;

- виконавча директора Асоціації «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин.



Нагадаємо, що з 2018 року «Єврорегіон Карпати – Україна» реалізує програму «Змінимо країну разом», що передбачає проведення конкурсів міжрегіональних обмінів в освітній, культурній і медійній сфері між Львівщиною та Луганщиною.



Меморандум про співпрацю в рамках Програми «Змінимо країну разом» між Міністерством освіти і науки України, Львівською обласною радою, Львівською обласною державною адміністрацією, Івано-Франківською обласною державною адміністрацією, Луганською обласною державною адміністрацією, Донецькою обласною державною адміністрацією, компанією ДТЕК – DTEK та Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» було підписано в рамках конференції «Співпраця задля розвитку», що відбувалася 9-10 грудня 2019 року в селі Плав’я.