Cпілка жінок на Львівщині запрошує у свої ряди соціально активних та успішних жінок для реалізації корисних ініціатив Суспільство | 27-01-2020, 17:19 0 94 ГО «Спілка жінок Львівщини» є представником Громадської Спілки «Спілка жінок України». Керівницею та засновницею спільноти на Львівщині є Дана Мехедова – неординарна особистість, співачка, авторка багатьох мистецьких проектів зі сценічним ім’ям Дана М.



Важливо, що діяльність Спілки поширюється на всю територію України. А у 18 областях України функціонують обласні, міські відокремлені громадські організації, які об’єднують понад 40 тисяч жінок.



Серед основних напрямів діяльності Спілки жінок Львівщини: сприяння громадській злагоді та миру в Україні, проведення діяльності, спрямованої на подолання всіх форм насильства в суспільстві та сім'ї, формування гендерної культури та поширення просвітницької роботи з питань прав людини, сприяння розвитку підприємництва та лідерських можливостей жінок, підтримка та розвиток прямих міжнародних контактів і зв’язків із міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями, миротворення.



Ще один важливий стратегічний напрямок Спілки - поширення конструктивних програм щодо підтримки людей з інвалідністю, практичної соціалізації та адаптації «Інклюзивного простору» в освіті, культурі, громадській ініціативі.



Публікуємо також фотосвітлини із нещодавньої події ГО «Спілка жінок Львівщини» - «МАЛАНКА - ВИШИВАНКА . ЙОРДАНСЬКІ ЩЕДРУВАННЯ». На святі свою творчість презентували Олена Корнєєва, співачка Анничка, дует «Два крила», дитячі виступи від Злати Сеньків, Тетянки Турчиняк. Також усі присутні почули голос переможниці конкурсу для «особливих» дітей та молоді #Лови_зірку2019 - Вікторії Жадан , яку громадська організація підтримує і допомагає у творчості.

Фото надані представництвом Спілки жінок Львівщини







