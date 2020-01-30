ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ Суспільство | 29-01-2020, 18:08 0 85



До п'яти років позбавлення волі засуджено двох громадян України, яких у серпні 2019 року затримали за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Двох українців та чотирьох громадян Афганістану поблизу українсько-угорського кордону затримали прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб" Мукачівського загону. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження, оперативний супровід якого здійснювали співробітники оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Вироком Берегівського районного суду, який вступив в законну силу 25 січня 2020 року, чоловіків визнано винними у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



