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| Газета №35 (55) / 2014
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ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ
|Суспільство | 29-01-2020, 18:08
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До п'яти років позбавлення волі засуджено двох громадян України, яких у серпні 2019 року затримали за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Двох українців та чотирьох громадян Афганістану поблизу українсько-угорського кордону затримали прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб" Мукачівського загону. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження, оперативний супровід якого здійснювали співробітники оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Вироком Берегівського районного суду, який вступив в законну силу 25 січня 2020 року, чоловіків визнано винними у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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