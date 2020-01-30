   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 30/01/2020 Україна планує отримати ще три катери класу Island у 2021 році...>> У Фінляндії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус...>> Фестиваль дитячих та молодіжних театрів «Коловорот» почав прийом заявок на участь...>> Районні адміністрації проведуть інвентаризацію МАФів...>> Заміри повітря на вул. Пластовій не показали перевищень...>> Продовження дії нульової ставки ПДВ для організацій та підприємств осіб із інвалідністю...>> ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ...>> Цієї суботи «Галичанка» розпочне боротьбу за Кубок України-2020. Львів’ян запрошують безкоштовно повболівати...>> Мерія наголошує: випадки навмисного пошкодження вуличного освітлення у парках розслідуватиме поліція...>> ЛКП «Львівспецкомунтранс» зібрало три вантажівки хвойних дерев...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині судитимуть трьох розбійників, які напали на молодого чоловіка у Шевченківському районі...
28-01-2020, 09:14  >>> 
Обвинувачення у справі вбивства журналіста Сергієнка направили до суду...
28-01-2020, 01:06  >>> 
Львів’янина, який викрав і розбещував малолітніх, триматимуть під вартою...
22-01-2020, 14:51  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Україна планує отримати ще три катери класу Island у 2021 році...
30-01-2020, 01:08  >>> 
У Фінляндії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус...
30-01-2020, 01:07  >>> 
Коронавірус із Китаю дістався ОАЕ: виявлено перший випадок зараження...
29-01-2020, 09:18  >>> 

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ

Суспільство | 29-01-2020, 18:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    


До п'яти років позбавлення волі засуджено двох громадян України, яких у серпні 2019 року затримали за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон.
Двох українців та чотирьох громадян Афганістану поблизу українсько-угорського кордону затримали прикордонники відділення інспекторів прикордонної служби "Горонглаб" Мукачівського загону. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження, оперативний супровід якого здійснювали співробітники оперативно-розшукового управління Західного регіонального управління Держприкордонслужби.
Вироком Берегівського районного суду, який вступив в законну силу 25 січня 2020 року, чоловіків визнано винними у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
   Новини по темі: Суспільство
Продовження дії нульової ставки ПДВ для організацій та підприємств осіб із інвалідністю...
29-01-2020, 18:09  >>> 
ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ...
29-01-2020, 18:08  >>> 
Рентна плата за спеціальне використання води: хто платить та як обчислюється...
29-01-2020, 16:17  >>> 
Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з надлишковими запасами газу...
29-01-2020, 16:16  >>> 
На Львівщині обговорили розширення програми «Змінимо країну разом» за участі чотирьох областей...
29-01-2020, 16:12  >>> 
Офіційне працевлаштування працівників та дотримання мінімальних соціальних гарантій є запорукою гідного майбутнього для мешканців Львівщини...
29-01-2020, 15:29  >>> 
Антикорупційна політика у дії – «скарбничка» 2019-го...
29-01-2020, 14:41  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: бойовик ОРДО в Києві, маєток Ахметова...
28-01-2020, 09:09  >>> 
Головні новини неділі і ночі: смерті від коронавірусу, справа Альперіна...
27-01-2020, 09:34  >>> 
Головні новини четверга і ночі: статистика населення, управління "Укрзалізницею"...
24-01-2020, 08:57  >>> 
   ПолітикаПолітика
Кабмін погодив призначення нового глави Закарпатської ОДА...
29-01-2020, 16:15  >>> 
Зеркаль влаштувалася на роботу у "Нафтогаз"...
29-01-2020, 11:01  >>> 
Євросоюз відреагував на мирний план Трампа щодо Ізраїлю і Палестини...
29-01-2020, 09:39  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня і далі слабшає...
29-01-2020, 09:40  >>> 
Європарламент проведе голосування за угоду про Brexit...
29-01-2020, 09:02  >>> 
"Інвестиційні няні" працюватимуть на базі UkraineInvest – міністр економіки...
28-01-2020, 09:03  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Продовження дії нульової ставки ПДВ для організацій та підприємств осіб із інвалідністю...
29-01-2020, 18:09  >>> 
ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ...
29-01-2020, 18:08  >>> 
Рентна плата за спеціальне використання води: хто платить та як обчислюється...
29-01-2020, 16:17  >>> 
   ВладаВлада
Трамп заперечив, що говорив Болтону про затримку допомоги Україні через справу Байдена...
27-01-2020, 09:36  >>> 
Болтон: Трамп пов’язував затримку військової допомоги зі справою Байдена...
27-01-2020, 09:26  >>> 
У Сенаті "занепокоєні" словами Помпео про журналістку, що запитала про Україну...
27-01-2020, 02:20  >>> 
   КультураКультура
Мінкульт оприлюднив законопроєкт про дезінформацію: запрошують до обговорення...
21-01-2020, 02:18  >>> 
Зеленський відвідає Світовий форум Голокосту...
20-01-2020, 07:54  >>> 
«Дударик» запрошує на концерт «Ретро коляда»...
10-01-2020, 10:32  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
01:08 Україна планує отримати ще три катери класу Island у 2021 році
01:07 У Фінляндії зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
20:01 Фестиваль дитячих та молодіжних театрів «Коловорот» почав прийом заявок на участь
19:59 Районні адміністрації проведуть інвентаризацію МАФів
19:58 Заміри повітря на вул. Пластовій не показали перевищень
18:09 Продовження дії нульової ставки ПДВ для організацій та підприємств осіб із інвалідністю
18:08 ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ КОРДОН ЗАСУДЖЕНО ДВОХ УКРАЇНЦІВ
18:06 Цієї суботи «Галичанка» розпочне боротьбу за Кубок України-2020. Львів’ян запрошують безкоштовно повболівати
18:04 Мерія наголошує: випадки навмисного пошкодження вуличного освітлення у парках розслідуватиме поліція
18:03 ЛКП «Львівспецкомунтранс» зібрало три вантажівки хвойних дерев

   Анонси
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
У Львові відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»...
27-12-2019, 18:20  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования