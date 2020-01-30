Продовження дії нульової ставки ПДВ для організацій та підприємств осіб із інвалідністю Суспільство | 29-01-2020, 18:09 0 85

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що до 01.01.2025 продовжено право застосовувати нульову ставку ПДВ організаціями та підприємствами осіб з інвалідністю для операцій із постачання товарів та послуг, що виготовляють та поставляють безпосередньо такі підприємства та організації.

Ці зміни були внесені до п. 8 підрозділу 2 р. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю» від 05.12.2019 р. № 344-IX та набули чинності 25 грудня 2019 року.

Таке право надається для підприємств й організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю та є їх власністю, де одночасно виконуються дві умови:

1) кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менш як 50% середньооблікової кількості штатних працівників;

2) фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат виробництва.

При цьому безпосереднім вважають виготовлення товарів/послуг, унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовують у виготовленні таких товарів, становить не менш як 8% продажної ціни таких виготовлених товарів.

Детально про зміни, внесені Законом № 344 викладені у листі ДПС України від 23.01.2020 № 1174/7/99-00-07-03-02-07.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

