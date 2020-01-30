Штаб ООС: ЗСУ у відповідь обстріляли сепаратистів Суспільство | 30-01-2020, 08:48 0 86 Сепаратисти обстрілювали позиції військових з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Донбасі, 29 січня, сепаратисти дев'ять разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські військові давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.



Зазначається, що сепаратисти обстрілювали позиції ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях ЗСУ поблизу населених пунктів Піски, Лебединське і двічі поруч з Мар'їнкою, застосувавши гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.



Чотири ворожих обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік від Оріхового - з міномета калібру 120 мм противник випустив 2 міни; тричі поруч з Новотошківським - з міномета калібру 120 мм випустили 4 міни та з 82-мм міномети - 14 мін; поблизу Новолуганського - з гранатометів різних систем і іншої стрілецької зброї.



У штабі наголосили, що українські військові давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи супротивника припиняти обстріли.



"Учора, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було", - повідомили в штабі ООС.



Раніше повідомлялося, що в неділю, 26 січня, один військовослужбовець загинув в результаті обстрілу, один підірвався на вибуховому пристрої, ще двоє бійців отримали бойові травми.