На кордоні Мексики та США знайшли найдовший тунель контрабандистів Суспільство | 30-01-2020, 08:49 0 194 Довжина тунелю - близько 1,3 кілометра, висота - 165 сантиметрів. У тунелі є вентиляційна система, високовольтні електричні кабелі та ліфт на вході і водостічна система.

У США знайшли найдовший тунель із перевезення контрабанди на південно-західному кордоні з Мексикою. Про це повідомляє адміністрація з контролю за застосуванням законів про наркотики в США.



Він простягається від мексиканського міста Тіхуана до американського Сан-Дієго.



"Після складного багаторічного міжвідомчого розслідування... виявлено найдовший незаконний транскордонний тунель вздовж південно-західного кордону", - випливає з повідомлення.



Зазначається, що довжина тунелю - близько 1,3 кілометра, висота - 165 сантиметрів, ширина - близько 70 сантиметрів. У тунелі є вентиляційна система, система з проходження вагонеток, високовольтні електричні кабелі та панелі, ліфт на вході і водостічна система.



Поки не було проведено жодного арешту після виявлення цього тунелю.



Нагадаємо, в США затримали підводний човен з тоннами наркотиків. Берегова охорона США у водах Тихого океану затримала підводний човен контрабандистів із сімома тоннами наркотиків.