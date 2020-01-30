«НЕЛЕГАЛЬНІ ГАДЖЕТИ» НЕ ПОТРАПИЛИ ДО УКРАЇНИ Суспільство | 30-01-2020, 09:43 0 102





Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який, громадянин України хотів незаконно ввезти. Сьогодні в ночі, у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава - Руська» прибув з Польщі рейсовий автобус марки «Ванфул» української реєстрації. Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. У ході подальшої перевірки автобусу, в салоні під сидінням пасажира було виявлено: планшети ІPadPro 11”– 6шт та планшети ІPad Air – 2 шт.

Виявлений товар вилучено встановленим порядком.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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