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«НЕЛЕГАЛЬНІ ГАДЖЕТИ» НЕ ПОТРАПИЛИ ДО УКРАЇНИ
|Суспільство | 30-01-2020, 09:43
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Співробітники Держприкордонслужби на українсько-польському кордоні виявили прихований від контролю товар, який, громадянин України хотів незаконно ввезти. Сьогодні в ночі, у міжнародний автомобільний пункт пропуску «Рава - Руська» прибув з Польщі рейсовий автобус марки «Ванфул» української реєстрації. Враховуючи всі аналізи ризику щодо можливого незаконного переміщення товарів, прикордонники Львівського загону спільно з працівниками митної служби ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу. У ході подальшої перевірки автобусу, в салоні під сидінням пасажира було виявлено: планшети ІPadPro 11”– 6шт та планшети ІPad Air – 2 шт.
Виявлений товар вилучено встановленим порядком.
Пресслужба Львівського прикордонного загону
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