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До суду скеровано справу щодо 36- річного Стриянина, якого підозрюють у крадіжках

Суспільство | 30-01-2020, 10:07Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    


Під керівництвом прокурорів Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування відносно 36-річного Зловмисника .
Інцидент, через який підозрюваний знову може опинитись за ґратами трапився 5 грудня минулого року у місті Стрий.
Свою жертву зловмисник зустрів Поряд з банкоматом «Ошадбанк».
Потерпілий знімав кошти із своєї карти, в той час, як « любитель легких грошей» запримітив у руках потерпілого немаленьку суму номіналом по 200 грн.
Зловмисник безсоромно вихопив із рук потерпілого кошти в сумі 2 тисячі гривень та втік з місця події.
Правоохоронці затримали фігуранта .Під час досудового слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
З'ясувалось , що даний випадок непоодинокий , а підозрюваний і раніше притягувався до кримінальної відповідальності через крадіжки .
На даний момент справа перебуває у суді. Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.186 КК України ( грабіж вчинений повторно). а фігуранту загрожує від 4-6 років позбавлення
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