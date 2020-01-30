До суду скеровано справу щодо 36- річного Стриянина, якого підозрюють у крадіжках Суспільство | 30-01-2020, 10:07 0 103



Під керівництвом прокурорів Стрийської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування відносно 36-річного Зловмисника .

Інцидент, через який підозрюваний знову може опинитись за ґратами трапився 5 грудня минулого року у місті Стрий.

Свою жертву зловмисник зустрів Поряд з банкоматом «Ошадбанк».

Потерпілий знімав кошти із своєї карти, в той час, як « любитель легких грошей» запримітив у руках потерпілого немаленьку суму номіналом по 200 грн.

Зловмисник безсоромно вихопив із рук потерпілого кошти в сумі 2 тисячі гривень та втік з місця події.

Правоохоронці затримали фігуранта .Під час досудового слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

З'ясувалось , що даний випадок непоодинокий , а підозрюваний і раніше притягувався до кримінальної відповідальності через крадіжки .

На даний момент справа перебуває у суді. Підозрюваному інкримінують ч.2 ст.186 КК України ( грабіж вчинений повторно). а фігуранту загрожує від 4-6 років позбавлення

